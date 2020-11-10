Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
DHA'nın haberine göre Denizer, "Milli mücadelemizin önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığı ilhamla ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı; karada, denizde ve havada büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz ebediyen devam edecektir" dedi.
'AZERBAYCAN İLE TEK YÜREK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Albay Denizer, Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele verdiğini belirterek, "Bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de 'İki devlet tek millet' olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz" dedi.
'26 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırarak, bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek ve hudutların, halkın huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Albay Olcay Denizer, şunları kaydetti:
"Bu bölgelerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir. Barış Pınarı bölgesinde 17 Ekim 2019'da ABD, 22 Ekim 2019'da Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakatlar ile harekât durdurulmuştur. Bölgede kalıcı barışın sağlanması ve hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarımız, diğer ülkeler ile iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.
Barış ve istikrarın tesis edildiği Barış Pınarı bölgesinde, hasmane tutum, taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bu kapsamda dün Rasulayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesine kararlılıkla devam edilecektir."
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