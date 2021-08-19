Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz Suriye´nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Kahraman komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.