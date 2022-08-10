Suriye'de saldırı girişimindeki 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.