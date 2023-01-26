Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı - Gündem haberleri

Son dakika haberi Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında, Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon icra edilmiştir. Yapılan operasyonla aralarında örgüt içerisinde 'Sözde Kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu toplam 16 terörist yakalanmıştır" açıklamasında bulundu

Giriş: 26.01.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı - Gündem haberleri
Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon icra edilmiştir.

Yapılan operasyonla aralarında örgüt içerisinde 'Sözde Kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu toplam 16 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalanmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. 25 Ocak 2023 günü yerel adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. "

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
FETÖ'nün hücre yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün hücre yapılanmasına operasyon!
AYM, HDP'nin başvurusunu yarın görüşecek
AYM, HDP'nin başvurusunu yarın görüşecek
Sinan Ateş soruşturmasında o isim yeniden gözaltına alındı
Sinan Ateş soruşturmasında o isim yeniden gözaltına alındı
14 Mayıs açıklaması: Bu bariz bir erken seçimdir
14 Mayıs açıklaması: Bu bariz bir erken seçimdir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.