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Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu! İşte, 2 Nisan 2023 Süper Loto sonuçları

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 2 Nisan 2023 Süper Loto sayıları...

Giriş: 02.04.2023 - 21:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 2 Nisan 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
HABERTURK.COM

Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

2 NİSAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

13 - 21 - 26 - 30 - 54 - 55

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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