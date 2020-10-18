Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 30 milyon 550 bin TL belirledi. Süper Loto'da şanslı rakamlar 1, 13, 18, 23, 36, 53 oldu.

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