4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 4 Ekim 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

4 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2020: 16 + 23 + 29 + 40 + 46 + 51

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