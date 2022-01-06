Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)

19:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)