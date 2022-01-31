Süper Lig'e Nwakaeme damgası

Trabzonspor'da 4. yılını geçiren Nijeryalı yıldız, geride kalan sezonlarda da başarılı grafiğiyle göz doldurmuştu. Trabzonspor'a geldiği 2018-2019 sezonunu 11 gol 11 asistle tamamlayan Nwakaeme, 2019-2020 sezonunda da görev yaptığı 43 maçta 14 gol 8 asiste imza atmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 35 maçın tamamına ilk 112de başlarken 7 gol ve 5 asist üretmişti.

Bu sezon deplasmanda oynanan FTA Antalyaspor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli oyuncu, takımının Atakaş Hatayspor, Altay ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmalarda formasından uzak kalmıştı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla sahalara dönüş yapan Nwakaeme, bu maçta Cornelius'un kaydettiği galibiyet golünde asisti yapan isimdi.

Nijeryalı yıldız sonrasında sağlık sorunları sebebiyle Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında takımdan ayrı kalırken, son oynanan Galatasaray maçında ilk 11'deki yerini almıştı.