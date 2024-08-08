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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika haberi Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

        Süper Lig'de ilk hafta 4 büyüklerin maçlarında hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:07
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        Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman

        10 Ağustos Cumartesi:

        19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

        21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük

        21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

        11 Ağustos Pazar:

        19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

        21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

        21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

        12 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

        21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

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