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Son dakika haberi | Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak

12.08.2021 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan sezonun açılış karşılaşması Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

TFF 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

YARIN:

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 İstanbulspor-Manisa: Kadir Sağlam

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır

21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın

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