Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)