Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti. Yönetim kurulu, Hamzaoğlu'nun istifası kabul etti.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

'BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, telefonla görüştüğü DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşam başkanla oturduk konuştuk. Bir değişikliğin taraftar ve takım için iyi geleceğini düşünerek karar verdik. Geç kalmaya gerek yok. Taraftarın memnun olmadığı yerde enerji olmaz. Yeni hoca takıma daha faydalı olacaktır. Biz üstümüze düşeni yaptık, elimizden geleni yaptık. Kimi memnun olur kimi olmaz, bizim içimiz rahat" dedi.

Dün akşam oynanan ve Çaykur Rizespor'un 2-0 kaybettiği Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından istifasını veren Hamzaoğlu, yeşil mavili kulüpte ilk sınavını da Medipol Başakşehir karşısında vermişti. 26 Eylül´de deplasmanda oynanan karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan yeşil mavililer de Hamzaoğlu, takımın başında çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun ilk 6 haftasında sadece 1 puan alan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un istifası üzerine 24 Eylül 2021'de takımın başına getirilen Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.