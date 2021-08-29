Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz." denildi.

SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların yıldız oyuncu Balotelli yüzünden ayrıldığına dair çıkan söylentilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Sancak paylaşımında, "Samet hocayla yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından birçok kullanıcı Aybaba´nın Balotelli ile tartıştığı yüzünden takımdan gönderildiğini öne sürdü. Balotelli ile Aybaba arasında soyunma odasında tartışma yaşandığını yazan birçok kullanıcıya cevap, kulüp başkanı Murat Sancak´tan geldi.

"BALOTELLI'YE 'TEPKİLERE DEVAM EDECEK HİÇ DÖNME' DENİLDİ"

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme' denildi. Samet hocayla yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden gibi cevaplar aramayın" denildi.

Öte yandan Sancak, salı günü yapılacak antrenmana yeni hocayla takımın başında çıkmaya gayret ettiğini söyledi.