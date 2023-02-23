Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Giriş: 23.02.2023 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14'üncü hafta karşılaşması Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23'üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak;

25 Şubat Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan

26 Şubat Pazar

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şanlıurfa'da 50 yıllık Kapaklı Pasajı'na deprem mührü...
Şanlıurfa'da 50 yıllık Kapaklı Pasajı'na deprem mührü...
EYT için gözler Meclis'te: EYT iptal mi oldu?
EYT için gözler Meclis'te: EYT iptal mi oldu?
Çorum'daki iyilik hareketinde depremzedelere 73 ev tahsis edildi
Çorum'daki iyilik hareketinde depremzedelere 73 ev tahsis edildi
Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma yarın başlayacak
Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma yarın başlayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.