Süper Lig'de bir maça daha kar engeli... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk etti. Yoğun kar yağışı altında başlayan mücadele 23. dakikada durdu.

Bu dakikada takımlar soyuna odalarına giderken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu iki kulüp yetkilileriyle görüştükten sonra karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelenmesi kararını verdi.

ÇAYKUR RİZE'DEN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamada müsabakanın 20 Ocak 2022 tarihi, 17.00 saatinde kaldığı dakika ve şartlarda oynanmaya devam edileceği ifadeleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Süper Lig’in 22. Haftasında bugün saat 17.00’da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem tarafından ertelenen Çaykur Rizespor - Antalyaspor karşılaşması, 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 17.00’da kaldığı dakika ve şartlarda oynanmaya devam edecektir. Elverişsiz saha koşularının devam etmesi durumunda karşılaşma, TFF tarafından daha ileri bir tarihe ertelenecektir.”

Öte yandan dün yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor bugün bir kez daha ertelendi. 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ise 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.