Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Gaziantep FK

Son dakika haberi Süper Lig'de başkan istifa etti!

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti.

Giriş: 10.01.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Süper Lig'de başkan istifa etti!
İHA

Gaziantep Futbol Kulübü'nde istifa şoku yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep ekibinde yaklaşık bir ay önce tekrar göreve seçilen Başkan Cevdet Akınal ve yönetim kurulu istifa etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cevdet Akınal, "Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
California'da fırtına can aldı
California'da fırtına can aldı
İki gündür kayıp vatandaş ölü bulundu
İki gündür kayıp vatandaş ölü bulundu
Kâbus kapıda! Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi
Kâbus kapıda! Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi
3 yaşındaki kızını öldürmüştü! Akıl sağlığı raporu belli oldu!
3 yaşındaki kızını öldürmüştü! Akıl sağlığı raporu belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.