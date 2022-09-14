Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 EYLÜL CUMA

20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN

20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY



17 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK



18 EYLÜL PAZAR

17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK