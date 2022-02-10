Haftanın açılış müsabakasında Altay, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)