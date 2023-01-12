Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Kayserispor - Sivasspor (RHG Enertürk Enerji) ARDA KARDEŞLER

20.00 Galatasaray - Hatayspor (Nef) KADİR SAĞLAM



14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor - Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana) BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ ŞANSALAN



15 OCAK PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) ALİ PALABIYIK

16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ