Son dakika haberi Süper Kupa iptal olabilir!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam 20.45'te oynanması planlanan TFF Süper Kupa finali iptal olabilir. Suudi Arabistanlı yetkililerin Atatürk'ün sözlerini taşıyan pankartlara izin vermemesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk görsellerini taşıyan tişörtlerle ısınmaya çıkma talebinin de kabul görmemesi üzerine kulüplerin maça çıkmama konusunda tavır aldığı öğrenildi
Giriş: 29.12.2023 - 19:50 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:50
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