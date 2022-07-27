Süper Kupa finali Mete Kalkavan'ın

2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor takımları arasında 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.