Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. ve son hafta müsabakaları tamamlandı. Normal sezon sonunda 5-8. sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Kuzeyboru, play-off 5/8 etabı müsabakaları yapacak.

Maç programı şu şekilde:

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON 8 Nisan Cuma 1.Maç (Alt) 15.00 Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta Aksaray 8 Nisan Cuma 1.Maç (Alt) 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT Mimar Sinan 11 Nisan Pazartesi 2.Maç (Üst) 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru Burhan Felek Vestel 11 Nisan Pazartesi 2.Maç (Üst) 15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkent 13 Nisan Çarşamba 3.Maç (Üst) (Olursa) 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru Burhan Felek Vestel 13 Nisan Çarşamba 3.Maç (Üst) (Olursa) 15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkent