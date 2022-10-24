Sultangazi'de korkutan yangın!

Sultangazi'de 5 katlı binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı.

İş yeri alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...