Sultanbeyli'de korkutan yangın!

AA

İlçede iki katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını soğutma çalışması sürüyor.