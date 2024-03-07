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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 'Süleler' çökertildi! 9 gözaltı

        Son dakika haberi 'Süleler' çökertildi! 9 gözaltı

        Mersin'de düzenlenen "Mahzen-4" operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 08:00 Güncelleme: 07.03.2024 - 08:01
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        'Süleler' çökertildi! 9 gözaltı
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        Mersin’de düzenlenen “Mahzen-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 5 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.

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