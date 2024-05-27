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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Organize suç örgütü çökertildi: 30 gözaltı

        Son dakika haberi Suç örgütü çökertildi: 30 gözaltı

        Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen Mahzen-49 operasyonlarında elebaşlığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 08:23 Güncelleme: 27.05.2024 - 08:44
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        Suç örgütü çökertildi: 30 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

        Elebaşının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz️. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi."

        Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğine işaret ederek, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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