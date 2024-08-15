İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Kuyu-17' operasyonlarında; elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Kuyu-17” operasyonlarında; elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntılara yer verdi:

"Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa’da nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi.