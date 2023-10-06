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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Suç örgütlerine Kafes Operasyonu!

        Son dakika haberi Suç örgütlerine Kafes Operasyonu!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlenen Kafes Operasyonu ile 31 ilde 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:53
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        Suç örgütlerine Kafes Operasyonu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" paylaşımında bulundu.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda düzenlenen operasyonu Bakan Yerlikaya'nın anbean takip ettiği kaydedildi
        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda düzenlenen operasyonu Bakan Yerlikaya'nın anbean takip ettiği kaydedildi
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