İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, Luis Suarez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Atletico Madrid'in açıklamasında Luiz Suarez ve Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda yer almayacağı belirtildi.

35 yaşındaki Luis Suarez, Atletico Madrid'de çıktığı 81 maçta 34 kez fileleri havalandırdı.