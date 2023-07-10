Stoltenberg: Mutabakata varıldı

REKLAM advertisement1

Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliği konusunda kararını verdi. Bu bizim ortak açıklamamızda var. Bu aslında bir müzakere değil. İsveç'in yapmış olduğu kanun değişikliklerinin hayata geçirilmesi, Madrid'deki taahhütlerin hayata geçirilmesi ile alakalı. Türkiye İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye sunmaya karar vermiştir deniliyor. Neticde baktığımız zaman, daha önce mutabık kaldığımız farklı unsurların hayata geçirilmesi sözkonusu.