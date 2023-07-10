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        Son dakika haberi Stoltenberg: Mutabakata varıldı

        Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulunuyor.

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 22:30
        Stoltenberg: Mutabakata varıldı
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        Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulunuyor.

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        Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliği konusunda kararını verdi. Bu bizim ortak açıklamamızda var. Bu aslında bir müzakere değil. İsveç'in yapmış olduğu kanun değişikliklerinin hayata geçirilmesi, Madrid'deki taahhütlerin hayata geçirilmesi ile alakalı. Türkiye İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye sunmaya karar vermiştir deniliyor. Neticde baktığımız zaman, daha önce mutabık kaldığımız farklı unsurların hayata geçirilmesi sözkonusu.

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