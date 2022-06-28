Stoltenberg'den 4'lü zirve öncesi açıklama

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; NATO, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşecek 4'lü zirve öncesinde yaptığı açıklamada "Erdoğan ile bugünkü dörtlü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. NATO'ya yeni katılacak ülkeler tüm müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İSVEÇ-FİNLANDİYA VE NATO ARASINDA 4'LÜ ZİRVE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtlamış "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik görüşmelerin hangi aşamada olduğunun" sorulması üzerine Kalın, şimdiye kadar İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla iki toplantı yaptıklarını hatırlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları telefon görüşmesi kapsamında, üçüncü tur görüşmeleri için yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Brüksel'e gideceklerini belirten Kalın, Madrid Zirvesi öncesi bir tur daha yapacaklarını ifade etmişti.

Kalın "Genel Sekreterin ricası üzerine Cumhurbaşkanımız 'Peki, arkadaşlarımız gitsinler, bir tur daha yapsınlar' dedi. Biz de oradan Madrid'e geçeceğiz. Salı günü NATO Genel Sekreterinin ricası, talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Madrid'de liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya... Bu zirve olacak. Bu zirveye katılmak, bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten alınmıştır.