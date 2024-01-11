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        Haberler Dünya Son dakika: St. Nikolas gemisiyle Umman açıklarında iletişim kesildi

        St. Nikolas gemisiyle Umman açıklarında iletişim kesildi

        Reuters'ın haberine göre Irak'tan Aliağa'ya doğru yola çıkan St. Nikolas gemisi ile iletişim kesildi. Gemide 1'i Yunan, 18'i Filipinli 19 kişi bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:51
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        St. Nikolas gemisiyle Umman açıklarında iletişim kesildi
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        Petrol tankeri St Nikolas'ın operatörü Yunanistan merkezli şirket, perşembe günü Umman'ın Sohar kenti yakınlarında gemiyle temasın kaybolduğunu açıkladı.

        Reuters'ın haberine göre isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir sözcü, geminin biri Yunanistan, 18'i Filipinler'den olmak üzere 19 kişilik bir mürettebata sahip olduğunu ve Irak'ın Basra kentinden Türkiye'de Aliağa'ya doğru yola çıktığını söyledi.

        * Haberin görseli MarineTraffic'in uydu görüntüsünden servis edilmiştir.

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