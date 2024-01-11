REKLAM advertisement1

Petrol tankeri St Nikolas'ın operatörü Yunanistan merkezli şirket, perşembe günü Umman'ın Sohar kenti yakınlarında gemiyle temasın kaybolduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir sözcü, geminin biri Yunanistan, 18'i Filipinler'den olmak üzere 19 kişilik bir mürettebata sahip olduğunu ve Irak'ın Basra kentinden Türkiye'de Aliağa'ya doğru yola çıktığını söyledi.

* Haberin görseli MarineTraffic'in uydu görüntüsünden servis edilmiştir.