Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak sezonun ilk 8 haftasının programı şöyle:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

15 Ağustos Pazartesi:

21.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi:

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Stadı açıklanmadı)

19.15 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor-Altay (Stadı açıklanmadı)

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi:

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Stadı açıklanmadı)

2 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

3 Eylül Cumartesi:

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Stadı açıklanmadı)

16.30 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

4 Eylül Pazar:

16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

16.30 Pendikspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

5 Eylül Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Stadı açıklanmadı)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

7 Ekim Cuma:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)