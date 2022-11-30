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Son dakika haberi 'Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Bilgin ''Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsamı genişlettiklerini açıklayan Bilgin 4-B’li çalışanların yanı sıra sözleşmeli öğretmenleri, 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da dahil ettiklerini kaydetti

Giriş: 30.11.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Sözleşmeli öğretmene kadro
AA / HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Bilgin ''Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE KADRO


Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsamı genişlettiklerini açıklayan Bilgin 4-B’li çalışanların yanı sıra sözleşmeli öğretmenleri, 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da dahil ettiklerini kaydetti.

Bilgin düzenlemenin sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsadığını kaydetti. ''Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme." dedi.

Bilgin twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz'' yazdı.

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