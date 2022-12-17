Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin sözde Cudi bölge sorumlusu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde yürütülen güvenlik operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve KKK.lığı Atak Taarruz Helikopterlerinin destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucu, birisi Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi