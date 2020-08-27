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Çelik, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yeni Zelanda İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm zihniyet ve suçlarla mücadele için hem hukuki olarak hem de siyasi olarak güçlü bir mesaj vermiştir.

İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlerle ilkeli bir mücadeleden yanayız. Bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmayı destekliyoruz.

Cumhurbaşkanımız başta BM olmak üzere tüm zeminlerde bu mücadele için Türkiye’nin en güçlü ve kararlı destekçi olduğunu söylemiştir. İnsanlığı hedef alan ırkçılık, İslam düşmanlığı, anti-semitizm, göçmen düşmanlığı ve tüm nefret ideolojileriyle güçlü mücadeleden yanayız."