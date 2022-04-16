Soylu açıkladı! Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı" dedi.

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