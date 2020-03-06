İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç´ten Yunanistan´a geçen göçmen sayısının 142.175 olduğunu açıkladı.

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