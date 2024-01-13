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Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma hakkında X'ten açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6'sı yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98’ine BTÖ propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı.