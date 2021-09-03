Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.