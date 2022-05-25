Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. günü tamamlandı. Geçen yılın tek erkekler finalisti Tsitsipas, dünya sıralamasının 66. basamağındaki Musetti'ye karşı oynadığı ilk tur maçında zor anlar yaşadı.

İlk iki seti 7-5 ve 6-4'lük skorlarla kaybeden Tsitsipas, sonraki setleri 6-2, 6-3, 6-2 alarak korttan galip ayrıldı.

Turnuvaya özel davetle katılan dünya 158 numarası Gilles Simon ise 16 numaralı seribaşı Pablo Carreno'yu 3-2 (6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4) mağlup ederek 2. tur vizesi aldı.