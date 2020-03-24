Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın aşı enstitüsü, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" açıklamasında bulundu

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