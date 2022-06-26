Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş, Premier Lig'de küme düşen Burnley ile Weghorst'un 1 yıl kiralanması konusunda daha önce anlaşmaya varmıştı. 29 yaşındaki oyuncu yıllık bonuslarla birlikte 2 milyon 750 bin Euro alacak.

Geçen sezonun Ocak ayında Wolfsburg'tan Burnley'e transfer olan Wout Weghorst, iki takımla çıktığı 44 maçta 9 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Habertürk Spor, siyah-beyazlıların Hollandalı forvet Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladığını 15 Haziran'da okuyucularına duyurmuştu.