Trabzonspor, geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Trezeguet´yi kadrosuna kattı.

Bordo mavili kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşemeye imza atacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 13 maça çıkan Mısırlı kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.