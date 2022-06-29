Trabzonspor, Trezeguet transferini tamamlamak için gün sayıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Anthony Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası hücumun kanat bölgesini golcü bir oyuncuyla doldurmak isteyen bordo mavililer, Trezeguet'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sıkı pazarlıklar sonucu Mısırlı futbolcunun kulübü Aston Villa ile 3 milyon euro karşılığında el sıkışan bordo-mavililer, oyuncu ile de 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kasımpaşa'da yıldızı parladıktan sonra Premier Lig'e 10 milyon euro bonservis ücretiyle giden Trezeguet, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.

27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de geçirdiği iki buçuk sezonda toplam 78 maça çıkmış 28 gol ve 20 asistin altına imza atmıştı.