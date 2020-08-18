Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar 17 15 32 24 26 10 olarak belirlendi.

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