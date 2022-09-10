Metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışmasının ardından yaşanan ve 4 metrobüsün karıştığı kazada 117 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi.

METROBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞMIŞ

DHA'da yer alan habere göre kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgiler de ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi.

KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi.

İKİ SÜRÜCÜNÜN DE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.