İstanbul'da bu sabah saat 08.30 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde, aynı istikamette giden iki metrobüs çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre kazanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. (Ayrıntılar geliyor)

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