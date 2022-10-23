MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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